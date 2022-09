Insécurité : Marseille fait face à une montée de la délinquance

Le sentiment d'insécurité grandit à Marseille, où en 2021, les faits de cambriolages ont augmenté de plus de 9% en un an. Les habitants et les syndicats policiers demandent des mesures pour lutter contre cette délinquance.

5.351, c'est le nombre de faits de cambriolages recensés en 2021 par le ministère de l'Intérieur à Marseille. Un chiffre en forte hausse auquel s'ajoute de nombreux faits de délinquance et de violence. Cette situation fait planer un sentiment d'insécurité sur les habitants de la cité phocéenne.

Dans un quartier résidentiel du sud-est de la ville, quatre maisons ont été cambriolées en l'espace d'une semaine en février dernier. L'une des victimes a accepté de témoigner anonymement pour CNEWS.

«Les voleurs sont entrés par la cave, puis ils sont entrés dans ma chambre et là ils ont tout pris. Tout ce que j’avais de valeur, les bijoux de famille...», raconte-t-elle avant d’ajouter «ce qui est épouvantable c’est cette sensation de viol» de son intimité.

Un évènement traumatisant pour la jeune femme qui a du mal à s'en remettre et demande des mesures pour lutter contre la délinquance. «On a une sensation d’insécurité grandissante. Il faut que le gouvernement fasse en sorte que la population soit protégée.»

Marseille face à une explosion de la violence

Le centre-ville n'est pas non plus épargné par cette hausse de la délinquance. Sur une vidéo de surveillance, on peut par exemple voir trois individus agresser un homme pour lui dérober son téléphone. Une situation qui n'est plus si inhabituelle pour Marseille.

«Il faut reconnaître qu’il y a de plus en plus de faits comme cela sur Marseille. Cette délinquance-là est terrible», explique à CNEWS Rudy Manna, secrétaire départemental Alliance 13.

Selon lui, «on a mis le paquet sur le trafic de stupéfiants et c’est très bien, ça a eu des effets mais maintenant il faut mettre le paquet sur ces gens-là et sur ces violences-là.»

100 nouveaux policiers ont été affectés à Marseille et Rudy Manna espère qu'il seront déployés sur l'ensemble du territoire de la cité phocéenne et pas seulement dans les zones de lutte contre le trafic de stupéfiants.