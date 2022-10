Var : l'installation d'un foyer d'accueil pour mineurs non-accompagnés source de tensions

Dans la petite ville de Cuers (Var), un particulier a racheté un ancien hôtel et l'a mis à disposition d'une association qui l’a transformé en centre d'accueil pour mineurs non-accompagnés. Mais cette structure agite la commune.

Une présence qui inquiète. A Cuers, commune du Var, un ancien hôtel a été transformé en centre d’accueil pour mineurs non-accompagnés. C’est un particulier qui a racheté l’établissement et l’a mis à disposition d’une association. Objectif de cette structure : insérer des jeunes Français ou étrangers dans la société.

Mais la présence de ce centre divise élus et habitants de la commune. «On a déjà deux associations qui s’occupent de jeunes et de familles défavorisés. On a déjà une association qui s’occupe de mineurs non-accompagnés et là ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup pour une ville de 12.000 habitants», explique Bernard Moutter, maire (DVC) de Cuers.

De son côté, le député RN de la 6e circonscription du Var, Frank Giletti, y voit un risque d’augmentation de l’insécurité et de la délinquance à Cuers. «C’est aussi, on sait, des rivalités ethniques entre bandes d’origines différentes, c’est souvent des personnes qui sont désœuvrées et donc qui peuvent se livrer à des petits larcins et qui créent une ambiance désagréable», estime-t-il.

Alors qu’une altercation entre migrants s’est produite le week-end dernier, le maire a demandé la réouverture d’une gendarmerie dans la commune.