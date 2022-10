«Big» 2022 : «En achetant un jean français, ce sont des milliers d'emplois que l'on peut créer», souligne l'entrepreneur Thomas Huriez

Présent ce jeudi au «Big» 2022, le plus grand rassemblement business d'Europe, Thomas Huriez, le président-fondateur de la marque française de jean «1083», a assuré qu’il était possible de faire «à prix égal d'un jean (dit) de marque», des pantalons «plus relocalisés et qui créent de l’emploi».

S’habiller Français «à prix égal des jeans de marque», c’est l’ambition de «1083». Présent au «Big» 2022 à Paris, le plus grand rassemblement business d'Europe, Thomas Huriez, président-fondateur de l’entreprise, est revenu ce jeudi sur son projet.

En effet, depuis sa création en 2013, «1083» tend à produire «des jeans plus relocalisés», notamment dans les métiers liés à ce secteur tels que «la filature, la teinture, le tissage, la coupe ou encore la confection».

En 2022, l’entreprise a vendu 50.000 pantalons Made in France, ce qui a «permis de créer 250 emplois». «Si les gens font l’effort d’acheter un jean français, ce sont des milliers d’emplois que l’on peut créer», a-t-il résumé.