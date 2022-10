Grenoble : agressée dans son magasin, une commerçante témoigne

Cet été, Carla, gérante d’une enseigne de la grande distribution à Grenoble, a été agressée dans son magasin par plusieurs individus. Elle revient pour CNEWS sur la violence dont elle a été victime.

Une agression en plein jour sur son lieu de travail. Carla, gérante d’une enseigne de la grande distribution, a été violentée cet été en pleine journée à Grenoble. Comme d’autres, elle déplore l’augmentation de l’insécurité.

Elle était en caisse quand une trentaine de pilleurs ont tenté de faire irruption dans le commerce. «J’ai couru et je suis allée à la porte pour faire obstacle», nous raconte-t-elle. La scène, filmée par un voisin montre la violence des faits, entre insultes et objets qui volent. «Un jeune m’a pris par le bras et m’a poussé dedans pour rentrer», poursuit Carla.

Une violence qui a occasionné plusieurs hématomes et dont elle subit encore aujourd’hui des séquelles physiques.

Ce n’était pas la première fois que la gérante était victime d’une agression sur son lieu de travail. En 2021, elle avait été frappée par deux personnes qu’elle avait surpris en train de voler.

«Les gens en ont marre»

Carla n’est pas la seule à déplorer une violence croissante à Grenoble. «Les jeunes étudiantes qui vont en soirée ne prennent plus le tram, l’insécurité c’est aussi des balles qui partent de partout, l’insécurité c’est ces tags violents qui sont dans toute la ville», détaille un habitant à CNEWS.

«Les gens en ont marre de cette ville qui est dangereuse», souligne-t-il.