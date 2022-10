Pyrénées-Atlantiques : le centre de rétention pour migrants d'Hendaye en proie à des émeutes

Des émeutes ont éclaté dans un centre de rétention administrative d'Hendaye, au Pays basque, en début de semaine. Sur place les policiers dénoncent une situation explosive, avec un centre rempli à 100 % de sa capacité.

Lundi 3 octobre, les policiers ont dû intervenir dans le centre de rétention administrative d'Hendaye pour contenir une mutinerie très violente.

Depuis le mois d'avril, les riverains de ce centre de rétention pour migrants situé dans le Pays basque évoquent des tensions et un vacarme de plus en plus envahissant.

Armelle R., voisine du centre explique ainsi que, depuis quelques mois, il y a, «tout le temps des bagarres. Ils prennent des objets pour taper et faire du bruit surtout le soir».

Lundi soir la situation a dégénéré puisqu'une mutinerie a éclaté dans cet établissement dont la capacité d'accueil est atteinte.

«Là, ils tentaient de s’évader puisqu’ils tentaient d’enfoncer une issue de secours et c’est le professionnalisme et le sang froid de nos collègues qui ont permis d’éviter une évasion massive, a expliqué à CNEWS Laurent Seysset, policier et membre d'Alliance Police 64.

Le Pays basque zone d'immigration

Pour les associations d'aide aux migrants, les tensions et les bagarres sont dues aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés.

Cami Albisetti, membre de l'association d'aide aux migrants, Bidassoa Etorkinekin a rappelé sur notre antenne que ces étrangers «ont tous un parcours migratoire derrière eux qui n’est vraiment pas simple. En moyenne cela fait trois ou quatre ans qu’ils sont sur les routes et qu’ils sont partis de chez eux. C’est long et effectivement c’est stressant.»

A la frontière, les contrôles sont renforcés. Trois jeunes Guinéens essaient de passer sans succès, ils sont refoulés par la police. Ils expliquent à CNEWS qu’ils vont retenter coûte que coûte. Objectif : rejoindre leur famille en Belgique

Depuis 2017, les policiers français estiment qu'entre 15.000 et 20.000 migrants passent illégalement la frontière chaque année au Pays basque.