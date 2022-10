Éric Zemmour : «Je suis un peu agacé par ce grand cirque qui consiste à dire "Mettez un pull", "Mettez votre petite laine"»

Invité dans l'émission Le Grand Rendez-Vous ce dimanche matin sur CNEWS, le président de Reconquête Éric Zemmour est revenu sur la hausse des prix de l'énergie et la gestion politique du gouvernement.

Le président de Reconquête est agacé. Invité ce dimanche 9 octobre sur CNEWS, dans l'émission Le Grand Rendez-vous, Éric Zemmour a expliqué être «agacé par ce grand cirque, qui consiste à dire : "Mettez un pull", "Mettez votre petite laine"», suite aux conseils du gouvernement pour réduire la consommation d'énergie des menages, alors qu'il vient de présenter son plan de sobriété énergétique.

«J’aurais aimé que les responsables politiques soient moins irresponsables», a lancé Éric Zemmour qui met, en partie, la faute sur l'Europe.

Isolant l'importance de la crise en Ukraine pour justifier ces hausses, l'ex-candidat à l'élection présidentielle a dénoncé une gestion catastrophique globale : «l'Europe nous a imposé un système, au nom de la concurrence libre et non faussée, avec un faux marché et de fausses entreprises. Elle a imposé à EDF de vendre une partie de son énergie nucléaire à un prix ridicule, et a permis à des entreprises "parasites", de l'acheter et de la revendre 10 fois plus chère».

Éric Zemmour a également tiré à boulets rouges sur «ces génies de la commission européenne», qui ont «branché le prix de l'électricité sur le prix du gaz», expliquant-là la hausse du gaz par le conflit ukrainien.

L'ancien éditorialiste en a profité pour rappeler que «le plan nucléaire des années 1970 offrait le moyen de protéger notre économie et notre souveraineté».