Nadine Morano : «Si Bruno Le Maire se montre en col roulé, j’espère que la glace se brise quand il se regarde dans le miroir»

La députée européenne LR Nadine Morano a critiqué le ministre de l’Économie Bruno Le Maire sur CNEWS ce mercredi. Selon elle, il est indécent que ce dernier, vêtu d’un col roulé pour accentuer l’image de la crise énergétique, demande aux Français de réduire leur chauffage après avoir contribué à la fin du nucléaire.

Bruno Le Maire a une grosse responsabilité dans la crise énergétique traversée par la France selon Nadine Morano. Invitée sur CNEWS ce mercredi, la députée européenne LR a vivement critiqué l’actuel ministre de l’Économie pour son rôle dans la crise de l’énergie touchant actuellement l’Hexagone.

«Si aujourd’hui, on ne peut pas répondre à la demande des Français, c’est de la faute de François Hollande, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire compris», a accusé l’ancienne ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle.

«Il a contribué à saborder notre filière nucléaire»

Nadine Morano a attaqué son ancien collègue, qui a occupé le rôle de ministre de l’Agriculture pendant près de trois ans lors de la présidence de Nicolas Sarkozy entre juin 2009 et mai 2012. Selon elle, Bruno Le Maire a tourné le dos au nucléaire en entrant dans le gouvernement mis en place par l’actuel président de la République, Emmanuel Macron.

«Il devrait avoir honte, après avoir servi le gouvernement dans lequel nous étions, après avoir mis en place l’EPR de Flamanville, après avoir initié le programme ASTRID justement sur l’innovation dans la filière nucléaire, d’avoir contribuer en étant dans ce gouvernement à saborder notre filière nucléaire. S’il se montre aujourd’hui en col roulé, j’espère que la glace se brise quand il se regarde dans le miroir. C’est honteux de dire aux Français qu’il va falloir baisser leur chauffage», a analysé la députée européenne.