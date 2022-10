Pénurie de carburants : les Français obligés de changer leurs plans pour les vacances ?

La poursuite du mouvement de grève laisse craindre une pénurie de carburants pour les prochaines vacances scolaires. Ce qui compliquerait lourdement les déplacements de nombreux Français sur le territoire à cette occasion.

Nul ne sait combien de temps vont durer les grèves dans les raffineries, alors que les vacances de la Toussaint doivent débuter le vendredi 21 octobre au soir, dans toutes les zones françaises. Cette crise de l'essence va t-elle faire changer les plans des Français pour les vacances ?

«On préfère prendre l'avion»

«C'est une évidence», répond ce père de famille, qui envisage carrément «de ne pas partir ou peut-être moins loin». Une autre a décidé de partir au Portugal en avion : «on préfère ne pas avoir de souci au niveau de l'essence», explique-t-elle.

D'autres sont plus optimistes, comme cet homme qui prévoit d'aller à Bruxelles (Belgique) en voiture. «Si ça change, on prendra le Thalys», assure-t-il, en attendant de voir si cette crise va durer.

Quant au budget vacances, il peut vite devenir conséquent voire inabordable dans ces conditions, comme en témoigne cette mère de famille : «on ne parle pas de transports en commun, on parle de prendre l'avion ou de prendre le train, quand on est une famille de 5 personnes, ce n'est plus le même budget».

Ce vendredi 14 octobre, le groupe TotalEnergies et deux syndicats majoritaires semblaient en voie de s'accorder sur une augmentation des salaires dans le groupe, ce qui pourrait mettre fin aux grèves dans les raffineries, mais la CGT – à l'origine de la grève – ne semblait pas encline à accepter et souhaitait pour l'instant poursuivre le mouvement.