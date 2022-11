Délinquance et immigration : quels chiffres en Ile-de-France ?

Selon une étude du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de l'étranger représentent près de la moitié des mis en cause dans les faits de délinquance en Ile-de-France. Les transports en commun sont particulièrement touchés, tout comme certains secteurs touristiques de Paris.

Dans un entretien au Parisien, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, s’est exprimé sur le phénomène des délinquants étrangers.

A Paris, selon la préfecture de Police, 48% des mis en cause pour des faits de délinquance sont des étrangers, un chiffre qui monte à 70% pour les faits de violence. «Il y a une variation en fonction des secteurs. Sur le Champ-de-Mars et le Trocadéro on dépasse les 80 %», précise Laurent Nuñez.

Le phénomène semble s'accentuer dans les transports en commun. Selon Interstats, le service statistique du ministère de l'Intérieur, 93% des vols sans violence commis en 2021 en Ile-de-France sont le fait d'étrangers.

une présence policière renforcée

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution. Interstats précise qu'un mis en cause n'est pas automatiquement coupable, qu'un fonctionnaire qui enregistre une plainte ne peut renseigner qu'une seule nationalité et enfin, qu'un récidiviste est comptabilisé autant de fois qu'il est mis en cause.

«Depuis mon arrivée, sur instruction du ministère de l’Intérieur, nous augmentons notre présence physique sur la voie publique. Nous mobilisons des forces de police sur les lieux les plus criminogènes. Dans les transports, on est passé de 80 à 100 patrouilles par jour, ce qui est énorme», a tenu à rassurer Laurent Nuñez dans son entretien au Parisien.

«Le nombre d’heures de patrouilles sur la voie publique et dans les transports en commun a augmenté de 10 %. Nous enregistrons des résultats positifs. En octobre, la délinquance est en baisse à Paris et dans l’ensemble de l’agglomération», a salué le nouveau préfet de police.