Accueil des migrants de l'Ocean Viking : «Emmanuel Macron affaiblit la France», estime Eric Zemmour

Au lendemain de la décision de la France d'accueillir à Toulon le navire humanitaire Ocean Viking, l'ex-candidat à la présidentielle Eric Zemmour s'est rendu sur place ce vendredi. Quelques heures après l'arrivée de quelque 230 migrants, le président de Reconquête a attaqué le chef de l'Etat sur cette décision qui, selon lui, «affaiblit la France».

Une «menace pour la France et les Européens». Telle est l'opinion d'Eric Zemmour. Présent à Toulon (Var), ce vendredi, ce dernier a regretté la décision prise la veille par la France d’accueillir le navire humanitaire Ocean Viking avec à son bord près de 230 migrants.

L'ex-candidat à la présidentielle a notamment remis en cause le manque de «fermeté» du président Emmanuel Macron, assurant que cette action «affaiblissait» notre pays. «Alors que l’Italie ferme peu à peu ses ports, nous les ouvrons. C’est une décision importante et scandaleuse prise par Emmanuel Macron. Il déclarait pourtant lui-même il y a quatre ans que “l’humanisme n’était pas le bon sentiment“. Il a oublié cette phrase et aujourd’hui, il affaiblit la France, qui va désormais devoir accueillir encore plus de migrants», a regretté Eric Zemmour.

L’ex-polémiste de 64 ans a remis en cause la politique européenne «complaisante» avec l’immigration choisie ou subie. «Ce bateau n’avait rien à faire là et ces gens-là n’avaient rien à faire sur ce bateau. Si ce bateau est allé chercher les migrants, c’est parce qu’ils savaient qu’ils trouveraient un port européen pour les débarquer. C’est ce système maléfique qu’il faut briser», a affirmé le président de Reconquête.

Eric Zemmour : «C’est ce système maléfique qu’il faut briser» pic.twitter.com/GWUE34hKnZ — CNEWS (@CNEWS) November 11, 2022

L’ancien journaliste a poursuivi dans cette voie en assurant que l'Union européenne devait changer de dogme sur la question migratoire.

«Si on dit d'avance qu'il n'y aura rien et que personne ne pourra arriver, je vous assure que les migrants ne traverseront plus la Méditerranée», a encore analysé la tête d’affiche du parti Reconquête, avant d’évoquer d’autres alternatives possibles pour ces migrants. «Ils pouvaient demander à accoster à Tunis ou bien à Malte», a conclu Eric Zemmour.