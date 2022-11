Ocean Viking : Gérard Collomb s'attaque à la politique migratoire d'Emmanuel Macron et révèle les raisons de sa démission en 2018

L’ancien m​inistre de l’Intérieur Gérard Collomb a dénoncé dans un entretien au Point l'accueil des migrants de l'Ocean Viking, critiquant au passage la politique migratoire d'Emmanuel Macron.

Gérard Collomb sort de son silence. Après avoir dénoncé le 11 novembre sur Twitter «un tournant dans la politique d’immigration en France», l’ancien m​inistre de l’Intérieur s'est à nouveau exprimé sur l'accueil de l'Ocean Viking dans un entretien au Point.

«On avait refusé d'accueillir L'Aquarius en 2018, Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des "centres contrôlés" me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche, créant un précédent. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérables», affirme-t-il.

sa démission liée à la création d'un «hot spot» migratoire

Gérard Collomb révèle également que c'est son opposition, en 2018, à l'idée d'un «hot spot» migratoire à Toulon qui a causé sa démission.

«Toutes mes équipes me démontrent, en effet, que compte tenu des législations françaises et européennes, si l'on accueille des migrants dans ce type de centre, on ne pourra pas les faire repartir, et que l'on se retrouvera dans la même situation que l'Italie, Malte, la Grèce, qui sont des pays de premières entrées», explique Gérard Colomb.

L'ancien ministre indique ne pas avoir voulu, à l'époque, révéler les raisons qui l'ont poussé à la démission. «Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection, et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tu», confie-t-il au Point.