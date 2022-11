Corrida : le débat fait rage entre les défenseurs et les opposants

Des rassemblements pour réclamer l’abolition de la corrida auront lieu, ce samedi 19 novembre, à l’échelle nationale. La mobilisation est destinée à soutenir la proposition de loi portée par le député LFI Aymeric Caron, visant à interdire la pratique en France. Les villes taurines se mobilisent elles-aussi pour défendre cette tradition locale.

Les députés ont examiné, mercredi 16 novembre en commission, la proposition d’interdiction de la corrida, portée par le député LFI Aymeric Caron. La proposition sera votée à l’Assemblée nationale le jeudi 24 novembre. Selon l’élu, la corrida est une «exception qui n’a plus lieu d’être», une «torture» des taureaux.

Les camps politiques et l’opinion publique sont divisés face à ce projet de loi, qui a peu de chances de passer. Le gouvernement devrait s’y opposer, afin de préserver une «tradition culturelle» dans le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen.

Plusieurs manifestations sont organisées dans toute la France, ce samedi 19 novembre.

«Défendre la liberté culturelle»

La proposition de loi ne passe pas dans les villes de feria, qui attirent chaque année les passionnés de tauromachie et quantité de touristes. Des marches d’élus et d’amateurs de traditions locales sont annoncées dans une douzaine de villes du sud de la France.

L’objectif de ces rassemblements, selon André Viard, président de l’Observatoire national des cultures taurines et co-organisateur, est de «déposer une motion de défense de la liberté culturelle» dans toutes ces régions «aux jeux taurins ancestraux».

Un discours que les anti-corrida réfutent. Sophie Maffre-Baugé, présidente du Comité de liaison biterrois pour l’abolition des corridas, dénonce «une pratique indigne et moralement inacceptable».

L’association One Voice et le collectif Ensemble pour l’Abolition, et des structures comme CRAC Europe, Stoppons la Corrida, organisent des événements dans toute la France les 19, 20 et 24 novembre, afin de soutenir le projet de loi d’Aymeric Caron.