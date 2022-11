Viol à l’hôpital Cochin : «Certains de mes collègues ont été menacés de mort», une aide-soignante témoigne d'une violence omniprésente aux urgences

Une femme de 34 ans a porté plainte contre X pour «mise en danger de la vie d’autrui», affirmant avoir été violée par un individu aux urgences de l’hôpital Cochin, à Paris. Un drame qui fait s'interroger sur les mesures de sécurité mises en place dans les hôpitaux. Une aide-soignante a accepté de raconter à CNEWS à quoi ressemble son quotidien aux urgences de cet établissement, souvent violent.

Une patiente victime d'un viol aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, a porté plainte ce jeudi 24 novembre contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour CNEWS, une aide-soignante a accepté de témoigner sur la violence de son quotidien au sein du service des urgences de l'hôpital.

Valérie (nom d'emprunt, ndlr) est aide-soignante. Elle exerce son métier depuis dix ans, dont trois années au sein du service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin, à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et physique est omniprésente. «Certains de mes collègues ont été menacés de mort», raconte-t-elle.

Une violence à laquelle elle a assisté et dont elle a également été victime. «Un jeune patient m'a pris par le collier, à la limite, il allait m'étrangler. J'ai donc essayé de me débattre pour qu'il me lâche», se souvient-elle.

Valérie et ses collègues ont régulièrement fait remonter ces difficultés auprès de leur hiérarchie, le plus souvent cela est resté sans réponse. Aujourd'hui, ils se sentent abandonnés dans un hôpital qui manque de tout. «C'est pas faute de demander de l'aide, de réclamer encore et encore», insiste-t-elle. D'ailleurs, elle a demandé à plusieurs reprises à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour.

Bien qu'elle pense à quitter son métier ou à changer de service, elle refuse d'abandonner aujourd'hui ses collègues qui traversent avec elle ces difficultés.