Noël 2022 : les Français se ruent sur les jouets d'occasion

A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est la ruée dans les magasins. Avec l'inflation, le marché du jouet de seconde main explose. Même les grandes enseignes s'y mettent.

Des jouets reconditionnés. Alors que Noël approche à grands pas et que les prix à la consommation ont progressé de 6,2 % en France, de plus en plus de consommateurs ont recours au marché de l'occasion.

De ce fait, nombreux sont ceux qui se lancent dans la restauration de jouets. C'est le cas d'«Enjoué», une association qui a fait de la seconde main son objectif premier.

Comme l'explique Gilles Malandrin au micro de CNEWS, «très vite, il y a une forme d'obsolescence du jouet, non pas parce qu'il est en mauvais état, mais tout simplement parce que l'enfant ne s'y intéresse plus [...] Notre but est donc aujourd'hui de redonner une deuxième vie à ces jouets».

Mais ce ne sont pas les seuls à vouloir se lancer sur ce marché de l'occasion, les grandes enseignes aussi.

Dans les magasins King Jouet, à côté des produits neufs, on trouve ainsi désormais un rayon spécial «occasion», avec des prix beaucoup plus abordables, les rabais pouvant aller parfois jusqu'à 50 %, «et surtout garantis douze mois», assure Yvan Parisot, directeur régional de l'enseigne.

A noter que pour ce Noël 2022, la plupart des jouets neufs devraient coûter plus cher. Une hausse d'environ 10 % par rapport à 2021 est en effet à prévoir à l'achat.