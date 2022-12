Bordeaux : un sapin de Noël entièrement fait à partir de bouteilles en plastique

Un sapin entièrement constitué de bouteilles plastique a été installé à Bordeaux (Gironde). Le but ? Sensibiliser l'opinion publique à cette forme de pollution. En enfourchant deux vélos qui permettent de faire scintiller l'étoile à son sommet, l'opération permet aussi de participer au re-plantage d'arbres.

Un sapin vert bouteille. Un centre commercial de Bordeaux (Gironde) a choisi de sensibiliser à la cause écologique en installant dans ses allées un sapin entièrement composé de bouteilles en plastique usagées.

«En France, la statistique c’est 3.000 bouteilles jetées toutes les 10 secondes, donc c’est de la matière première qui vient de Bordeaux, et qui sera recyclée à Bordeaux également. L’idée étant de sensibiliser les gens autour de cette problématique de plastique, qui termine bien souvent dans l’océan» a expliqué Vincent Mauvage, directeur du centre commercial de la promenade Sainte-Catherine à Bordeaux.

Par ailleurs, ce sapin 100 % recyclé est décoré de guirlandes lumineuses. En pleine période de sobriété énergétique, l'étoile au sommet ne s'allume que lorsque les passants pédalent sur des vélos placés au pied du sapin. Le fait de pédaler génère de l’énergie, et participe à la restauration des forêts, comme l’indique un panneau placé juste à côté.

«C’est pas mal, c’est un petit loisir. Un peu fatigant, mais on donne tout pour que l’étoile s’allume» a raconté un bordelais. Globalement, cette nouvelle décoration, plus discrète et moins énergivore, semble plaire aux passants.

«On est dans une période de fêtes, donc il faut quand même qu’on respecte nos visiteurs et qu’on crée cette ambiance festive du mois de décembre» a continué Vincent Mauvage, «mais évidemment que la guirlande comme l’ensemble des éclairages du centre est en LED, donc à très faible consommation pour rester dans le cadre de cette démarche de sobriété».

Les autres commerces du centre-ville jouent aussi le jeu, notamment en éteignant leurs lumières lors de la fermeture. Par ailleurs, toutes les décorations s’éteignent à 22h.