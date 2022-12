Sarcelles : le père de l'adolescent poignardé devant son collège témoigne

Après l’agression au couteau ayant touché son fils ce vendredi devant le collège Voltaire de Sarcelles (Val-d’Oise), le père de la victime a témoigné au micro de CNEWS. Il a confié que son enfant avait déjà dû quitter un autre collège de la ville en raison de l’insécurité qui y régnait.

«Je suis très choqué, j’ai appris ça lorsque j’étais au travail le soir. Quand j’ai entendu ça, j’ai été très choqué. C’est très dramatique», a expliqué le géniteur de l’enfant. Selon lui, son enfant a eu vraiment beaucoup de chance. «Le couteau est rentré sur 4 ou 5 centimètres. En le sortant, ça l’a déchiré un peu sur le côté», a-t-il assuré, ajoutant que son fils était sur la voie de la guérison et qu’il devrait quitter l’hôpital ce lundi.

Il venait de quitter un autre collège de Sarcelles

L’adolescent était nouveau dans ce collège et il ne connaissait pas ses agresseurs selon ses dires. Quelques mois plus tôt, son père avait décidé de l’éloigner du précédent établissement jugé «à problèmes» par ce dernier. En effet, l'adolescent a été victime dans son précédent établissement d'une tentative d'extorsion.

«Il était au collège Galois. On avait vu pas mal de choses. Par exemple, il y avait pas mal de problèmes à la sortie de l’école. On avait eu peur, on l’avait sorti de la-bas pour le mettre au collège Voltaire. Ils n’y avaient que des galères à la sortie de l’école donc on a voulu protéger nos enfants.

Le père de famille a porté plainte. Un adolescent de 14 ans s’est rendu ce samedi matin au commissariat avant d’être placé en garde à vue.