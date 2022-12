Carburant : bientôt la fin des aides gouvernementales

L’aide générale de dix centimes d’euros par litre de carburant à la pompe prendra fin le 31 décembre. Malgré l’arrivée d’un autre dispositif, les automobilistes font grise mine.

Le litre de carburant coûtera dix centimes de plus à la pompe, à partir du 1er janvier 2023. La conséquence de la fin de l’aide que le gouvernement accordait directement à tous les clients des stations-services. Pour les points de vente TotalEnergies, la hausse sera même de 20 centimes, puisque l’entreprise accordait une ristourne de 10 centimes supplémentaires.

Après en avoir profité, les clients devraient donc accuser le coup en voyant la note, au début de l’année. «Tout augmente, c’est compliqué», explique l’un d’eux à CNEWS. «On arrive à s’en sortir mais c’est juste», détaille un autre.

Le pessimisme concernant le pouvoir d’achat pour 2023 s’en ressent. «Avec la conjoncture actuelle, l’énergie c’est justement le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant», décrit un automobiliste.

Pour faire en sorte que la fin de la ristourne soit la moins violente possible et continuer à aider les conducteurs les plus en difficulté, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une indemnité carburant de 100 euros, sous condition de ressources. Elle devrait ainsi cibler les personnes devant utiliser leur véhicule pour aller travailler et dont le salaire annuel ne dépasse pas 14.700 euros.

Elle pourra être demandée en ligne via le site impots.gouv.fr à partir du 16 janvier.