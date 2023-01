Passeport et carte d’identité : combien de temps faut-il attendre pour recevoir ses papiers ?

Selon les prévisions, 14 millions de Français sont attendus cette année dans les mairies pour une prise de rendez-vous pour le renouvellement des papiers d’identité. Si la durée moyenne pour obtenir un rendez-vous est de 90 jours, la situation est plus complexe à Paris.

Un marathon. Alors que la durée moyenne pour obtenir ses papiers d’identités varie entre 3 et 5 mois dans les grandes villes, le parcours est un peu plus rude à Paris. En effet, les Parisiens ne peuvent obtenir un rendez-vous pour demander leur passeport ou carte d’identité qu’au bout de 3 mois.

«Je devais partir au Maroc pour un événement important mais je n’ai pas pu y aller parce que mon passeport n’était pas à jour. Cela prenait beaucoup de temps. Je n’ai pas pu y aller», a confié un Parisien au micro de CNEWS. D’autres jugent cette durée d’attente «inacceptable» et se demandent ce qu’il se passe.

Début décembre, Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d’un site internet pour faciliter la prise de rendez-vous. Néanmoins, le premier créneau disponible est… le 14 avril.

Face à ces longs mois d’attente, il existe des alternatives pour avoir un rendez-vous le plus tôt possible.

Des astuces pour obtenir un rendez-vous le plus tôt possible

En effet, certaines plate-formes, à l’instar de ViteMonPasseport.fr, listent les dates de rendez-vous partout en France. De possibles créneaux peuvent se libérer après des désistements et, ainsi, peuvent être ouverts dès le lendemain.

De plus, il est également conseillé d’élargir sa zone de recherche et prendre un rendez-vous dans des communes plus éloignées.

Autre astuce, il est possible de faire un recours en urgence. Pour que celui-ci soit accepté, il faut justifier d’une raison «solide» comme les motifs familiaux impérieux, les motifs humanitaires ou encore une mission professionnelle urgente. Un passeport temporaire est alors délivré en 48h.