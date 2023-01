Bars et restaurants : les coussins chauffants arrivent sur les terrasses

L’interdiction progressive des radiateurs en terrasse a eu un effet négatif sur le nombre de clients présents aux terrasses des bars et restaurants français. Une entreprise nordiste a dans ce contexte créé un concept de coussins chauffants.

Une innovation qui fait débat. Depuis l’interdiction des radiateurs pour se chauffer en extérieur, le chiffre d’affaires de la plupart des brasseries et cafés français accuse une baisse allant jusqu’à 25 %. A Paris, seul un restaurant dans le 9e arrondissement s’est équipé de coussins chauffants, munis de capteurs, qui s’éteignent dès que le client se lève.

«Il y a une batterie, qui est relié ici (au dos du fauteuil, ndlr) et que l’on recharge tous les soirs (…) Il y a un détecteur, qui voit que je suis assise et là, c’est allumé, les trois diodes sont «on» et donc ça fonctionne. Progressivement, il va y avoir une douce chaleur qui va s’installer. On ne chauffe pas l’atmosphère, juste on réchauffe le corps de la personne», a détaillé Valérie Saas-Lovichi, la propriétaire du «Patio Opéra», pour CNEWS.

Les coussins chauffants jugés illégaux à Paris

La ville de Paris ne semble pourtant pas apprécier cette alternative. Elle juge illégale la mise en place de ces coussins chauffants. La co-fondatrice de l’outil, crée par une start-up lilloise, fait part de son incompréhension face à cette décision.

«La loi Climat, c’est bien l’idée de trouver des alternatives pour éviter le réchauffement climatique donc de ne pas chauffer l’air. Notre produit est donc en adéquation avec cette loi puisqu’il ne dégage pas de chaleur et ne réchauffe pas l’air», a expliqué Pascal Nollet, la co-fondatrice de Cuchöt, sur CNEWS.

Contactée, la ville de Paris n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce système est déjà commercialisé dans plusieurs villes de France comme Lille (Nord), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).