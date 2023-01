Crise énergétique dans la boulangerie : des aides insuffisantes ?

Emmanuel Macron a reçu des boulangers à l'occasion de la traditionnelle galette des rois. Pour soutenir ces professionnels fortement touchés par la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a mis en place différents dispositifs d’aide. Sont-ils suffisants aux yeux des principaux concernés ?

En pleine inflation et augmentation des prix de l’énergie, de nombreux commerces peinent à s’en sortir. Afin de rassurer les boulangers, le gouvernement a affirmé ne pas laisser tomber les artisans. Une mesure exceptionnelle a été prise : les boulangers ont la possibilité de résilier sans frais leur contrat de fourniture d’électricité en cas de hausse de prix trop importante.

Cette mesure vient s’ajouter à une liste d’aides parfois trop méconnus des principaux concernés, a estimé Bruno Le Maire. Par exemple, les boulangers peuvent solliciter les guichets d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité. De plus, ils peuvent bénéficier de l’amortisseur électricité visant à faire baisser leur facture de 20 % en moyenne. Enfin, ils peuvent reporter le paiement des charges sociales et fiscales si besoin.

Cependant, certains commerçants estiment que ce n’est pas suffisant. «Aujourd’hui, ces mesurettes sont des pansements, non pas pour sauver le soldat, mais pour lui donner l’espoir qu’il va être sauvé» explique Sahad Zerzour, maître artisan boulanger.

Aujourd’hui, 12 milliards d’euros sont destinés à accompagner les PME afin de les aider à traverser l’inflation et la crise énergétique dans les meilleures conditions.