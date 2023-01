Dordogne : un restaurant étoilé ferme ses portes à cause de l’inflation

Impacté par la hausse des tarifs de l’énergie et des matières premières, le chef Adrien Soro n’a pas eu d’autres choix que de fermer son restaurant étoilé, La Meynardie, à Paulin (Dordogne). L’enseigne a été placée en liquidation judiciaire et le jeune entrepreneur se retrouve avec une lourde dette.

Une nouvelle victime de la crise énergétique. Impacté par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, le chef étoilé Adrien Soro n’a pas eu d’autres choix que de fermer son restaurant La Meynardie à Paulin (Dordogne).

Le restaurant, qui employait 17 salariés, était complet midi et soir. Son chiffre d’affaires était en augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années de sa vie s’écrouler en quelques heures. Son banquier décide de ne plus le suivre.

«Ça va passer, ne t’inquiète pas, ça va aller, ça va aller… Jusqu’au jour où tu vas recevoir un mail alors que tu as eu la personne au téléphone trois heures avant te disant : “ne t’inquiète pas, ça va aller…“ C’est raide, déjà qu’on n'avait pas l’impression d’être soutenu, si vous voulez là, au-delà d’être lâché, on est tiré comme des lapins», a détaillé Adrien Soro sur CNEWS.

200.000 euros de dettes

Les dépenses explosent : l’électricité, le gaz et les matières premières pour les cuisines notamment… Le jeune chef étoilé ne s’en sort plus, il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire.

«Le coût de l’énergie, ça a vraiment été ce qui leur a dit : “bon là, ils sont finis, ça va les prendre à la gorge, ils ne s’en rendent pas encore compte mais dans deux mois, c’est terminé“. On paye plus cher le sucre, la farine, l’électricité… ça a fait trop, ce n’est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient par six ?», a conclu le cuisinier.

Adrien Soro a 200.000 euros de dettes, il ne pourra plus monter d’entreprises avant longtemps. Il espère aujourd’hui trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.