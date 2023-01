Inflation : «est-ce que le pain doit devenir un produit de luxe ?», s'interroge un boulanger

«Est-ce que le pain doit devenir un produit de luxe ? C’est la question que je veux poser à l’Etat», s'est ému ce jeudi sur CNEWS Eric Migliaccio, boulanger et président du syndicat des patrons boulangers du Var, touché de plein fouet par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

Il a rappelé qu'avant la hausse conséquente des prix de l'énergie, les boulangers avaient dû faire face à une hausse sans précédent des matières premières (oeufs, beurre, farine, sucre, papier, emballages en carton) de l'ordre de 30 à 35%. Raison pour laquelle «la baguette qui était à 1€20 et aujourd'hui vendue 1€40», explique-t-il, puis d'ajouter : «si on voulait conserver notre marge d'il y a deux ans, il faudrait qu'on vende notre baguette 1€80, voire 1€90».

Face à la crise, le gouvernement a mis sous pression les énergéticiens et créé notamment la possibilité pour les boulangers de reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales, ainsi que d'étaler le paiement de leurs factures.

Une manifestation des boulangers de France est prévue le 23 janvier à Paris.