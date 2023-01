Inflation : ce restaurant voit sa facture d’électricité passer de 700 à 4.100 euros

Face à la hausse des coûts de l’énergie qui frappe de plein fouet de nombreux secteurs d’activités en France, des restaurateurs envisagent de mettre la clé sous la porte tant les charges sont difficiles à assumer. Les syndicats réclament un tarif de référence de l’électricité et du gaz, ainsi que la simplification du dispositif d’aides mis en place par le gouvernement.

Les restaurateurs tirent la sonnette d’alarme. Alors que l’inflation était estimée à 5,9% en décembre 2022, et dans le contexte d’une hausse globale des coûts de l’énergie, de nombreux restaurateurs ne peuvent plus supporter leurs charges et envisagent de mettre la clé sous la porte. Certains d’entre eux ont vu leur facture multipliée par 10 en l’espace d’un mois. Une situation intenable qui pousse les syndicats à réclamer de l’aide, et les restaurateurs à changer leurs habitudes.

«On évite de se servir du four, alors qu’on en a besoin presque en permanence, le gaz on essaye de le restreindre également, mais bon, ce n’est pas toujours possible, là par exemple j’ai un plat qui nécessite 7 heures de cuisson», explique Benoit Duburcq, cuisinier depuis 20 ans à l’«Opéra Corner», à Lille (Nord).

Une facture d'électricité multipliée par 6

Malgré ses efforts, dans cet établissement la facture d’électricité a été multipliée par 6 ces derniers mois, passant de 700 à 4.100 euros. Un désastre pour la directrice qui travaille dans la restauration depuis 37 ans, et qui n’avait jamais vu ça. Pour la première fois, elle envisage de changer d’activité.

«Si aujourd’hui le gouvernement ne réagit pas, si Engie ou EDF ne réagit pas, pour eux aussi faire des efforts pour réduire leur marge, on sera obligé de fermer la restauration, pour pouvoir essayer de survivre, et de travailler complètement différemment c’est-à-dire faire du bar le soir et ne plus ouvrir le midi», alerte Nathalie Hivin, directrice du restaurant «Opéra Corner».

Reçus hier au ministère de l’Économie, les syndicats de la restauration réclament un tarif de référence du gaz et de l’électricité, ainsi que la simplification du dispositif d’aides mis en place par le gouvernement.