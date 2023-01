«Nous ne sommes pas en nombre pour faire face à cette charge d’appels» : les assistants de régulation du SAMU alertent sur le manque d'opérateurs

Au bout du fil, lorsque vous composez le 15, ce sont les assistants de régulation médicale (ARM) qui décrochent. Ce sont eux le premier maillon de la chaîne de secours. Mais ils sont aujourd'hui débordés face à l'explosion du nombre d'appels et tirent la sonnette d'alarme.

Avec 2.500 assistants en France, les assistants de régulation médicale (ARM) du Samu ne sont pas assez nombreux pour faire face à l'explosion du nombre d'appels au 15. Ils alertent aujourd'hui sur le risque de mettre plus de temps pour décrocher, qui risque de mettre en péril à terme les services de secours.

Comme l'explique Myriam Solagne, secrétaire de l'association française des assistants de régulation médicale (AFARM). «Le temps de décrocher risque d'augmenter et surtout, il y a un risque de faire de l'abattage derrière car on ne peut pas prendre notre temps lors de l'appel. On risque également de passer à côté d'une véritable urgence».

«nous ne sommes pas en nombre pour faire face à cette charge d’appels»

Tandis que les ARM sont les premiers interlocuteurs des patients lors des appels aux centres 15, ils sont environ 2.500 en France. Méconnue du grand public, cette profession peine également à recruter en raison d'un salaire trop bas au regard des missions confiées, environ 1.400 euros en début de carrière.

«Cela fait très longtemps que l'on dénonce le manque d'opérateurs», a expliqué Brice Giraud, chargé de communication de l'AFARM. Ajoutant qu'ils ont «quand même essuyé plusieurs épidémies et les mesures Braun avec le tout appel au 15 avant de se rendre aux urgences». «Ce qui n'a fait que déplacer le problème», insiste-t-il, «on demande de passer par le SAMU de façon systématique, sauf que nous ne sommes pas en nombre pour faire face à cette charge d’appels».

Brice Giraud : «On demande de passer par le SAMU de façon systématique, sauf que nous ne sommes pas en nombre pour faire face à cette charge d’appels» dans #LaMatinale pic.twitter.com/pwa1HSmvqk — CNEWS (@CNEWS) January 6, 2023

Aujourd'hui, l'association française des assistants de régulation médicale réclame l'embauche de 800 personnes supplémentaires pour faire face aux besoins.