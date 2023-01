Carburants : après la fin des ristournes, les prix s’envolent

Depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement a mis fin à son soutien financier aux automobilistes, en supprimant sa ristourne de 10 centimes. En conséquence, les prix à la pompe se sont envolés.

C'en est fini des ristournes à la pompe, depuis le début de l'année. En conséquence, le prix du litre du sans plomb 95 atteint désormais 1,85 euro en moyenne en France, tandis que celui du diesel flirte avec les 2 euros.

L'aide de l'Etat désormais supprimée

«Là, ça coûte à peu près 2 euros. A un moment donné, c'était descendu à 1,6 euros, 1,7 euro le litre grâce à l'aide de l'Etat, mais vu que celle-ci est maintenant supprimée, c'est devenu un peu plus cher», explique cet automobiliste, devant la pompe.

«On critique mais on ne fait rien, il faudrait que nous descendions dans la rue pour dire "non, stop", il ne faudrait pas payer plus d'un euro le litre», témoigne cet autre automobiliste, prêt à manifester pour son pouvoir d'achat.

Pour les aider, l'Etat propose un chèque carburant de 100 euros, réservé aux foyers affichant des revenus modestes, et à condition donc de faire partie des près de 10 millions de Français éligibles.

«Malheureusement, je n'y ai pas droit, car je suis encore sur les revenus fiscaux de mes parents», regrette ce jeune homme. Pour cet autre, plus âgé, «cette affaire de chèque ne tient pas debout». Et de lancer : «il faudrait mieux diminuer tous les prix, et pas seulement ceux de l'essence».

Les automobilistes éligibles au chèque carburant pourront demander l'indemnité dès le 16 janvier prochain et auront jusqu'au 28 février pour déposer leur dossier auprès de l'administration.