Gironde : violente agression aux urgences d'une clinique

Un homme s’est mis à frapper tout le monde dans le service des urgences de la clinique Lesparre-Médoc, mardi en périphérie de Bordeaux. Il a été interpellé puis hospitalisé.

Il est sorti en furie de son scanner puis s’est mis à frapper tous ceux qui l'entouraient. Un homme d’une quarantaine d’années a agressé plusieurs personnes mardi à la clinique Lesparre-Médoc, non loin de Bordeaux.

Déjà connu pour des troubles du comportement, il avait été sanglé pour pouvoir passer un scanner. C’est en sortant de son examen qu’il s’est saisi de la barre de fer qui sert à maintenir les perfusions pour l’utiliser comme une arme, au milieu des box de soins.

Il a fracturé le nez d’un brancardier, avant de frapper un infirmier, un médecin et plusieurs autres patients. Certains ont eu besoin de se faire poser des points de suture, notamment pour des plaies au crâne.

Des violences «de plus en plus récurrentes»

«Nous avons un service qui est exposé, il est difficile d’assurer la sécurité et des patients peuvent dégoupiller à tout moment», a réagi le docteur Aude Mura, médecin coordinateur des urgences de la clinique, au micro de CNEWS. Ce genre de violences deviennent «de plus en plus récurrentes et commencent à peser sur le moral des équipes», s’es alerté de son côté Yann Pilatre, directeur des Cliniques mutualistes.

Les gendarmes sont intervenus pour interpeller l'individu. Il a été interné d’office en hôpital psychiatrique. «Il faut que l’Etat prenne en compte la difficulté dans laquelle se trouve les services d’urgence. Nous ne sommes pas là pour faire du maintien de l’ordre», a prévenu le docteur Mura.

Des rencontres avec l’Agence régionale de santé doivent avoir lieu, pour aider les petites cliniques. Des solutions comme l’installation de caméras de surveillance ou la présence d’agents de sécurité sont évoquées.