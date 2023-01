Éric Zemmour : «Les transports en commun parisiens sont devenus l’épicentre de la délinquance et de la violence»

Eric Zemmour, le président de Reconquête!, a pointé du doigt la violence dans les transports en commun franciliens, lors d’une interview accordée ce mardi à La Matinale de CNEWS.

L’insécurité dans les transports d'Île-de-France pointée du doigt. Lors d’une interview donnée à CNEWS devant la gare du Nord ce mardi matin, Eric Zemmour, le président de Reconquête !, a relevé une recrudescence des actes délictueux dans les transports en commun franciliens ces dernières années.

Pour en témoigner, il a pris l’exemple de la violente agression à l’arme blanche commise par un migrant dans la gare du Nord le 11 janvier dernier, faisant sept blessés. Le suspect, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a finalement été mis en examen pour tentatives d’assassinats.

«Vous vous souvenez sans doute de l’agression au couteau par un migrant qui se prétendait libyen, qui est sans doute algérien finalement et sous l’objet d’une fameuse OQTF qui ne renvoie personne. Il a agressé plusieurs personnes dans cette gare du Nord et c’est assez symbolique car les transports en commun parisiens sont devenus l’épicentre de la délinquance et de la violence», a regretté l’homme politique de 64 ans.

«les chiffres prouvent que la violence explose»

Pour étayer ses propos, Eric Zemmour a donné des chiffres alarmistes sur le nombre d’agressions réalisées dans les transports en commun français au cours des dernières années. «Tous les chiffres prouvent qu’elle explose depuis des années. Il y a eu en 2021 plus de 200.000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour uniquement dans les transports en commun», a justifié le candidat à la présidentielle 2022 sous l’étiquette Reconquête !

Pourtant, selon les données officielles du ministère de l’Intérieur, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 122.170 victimes de vols et de violences dans les transports en commun en 2021. Un chiffre en légère augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente.

Selon Eric Zemmour, le climat d’insécurité dans les transports parisiens a modifié le quotidien des citoyens tricolores. «Tous les Français, et surtout toutes les Françaises, savent les conséquences de ces agressions permanentes sur leur vie de tous les jours. Elles ne peuvent plus sortir le soir, elles ne peuvent plus s’habiller comme elles veulent, elles doivent faire attention en permanence à leur sac… C’est un changement de mode de vie que tout le monde connait», a affirmé l'ancien polémiste.