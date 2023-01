Marseille : voici comment un supermarché atypique parvient à lutter contre l’inflation

À Marseille, en plein cœur du quartier Saint-Just, un nouveau supermarché lutte contre la vie chère. L'économie réalisée sur les produits est en moyenne de 20 % par rapport aux grandes surfaces et un panier anti-inflation y est proposé à un prix défiant toute concurrence.

Lutter contre la vie chère. Alors que l'inflation frappe le pays de plein fouet (5,2 % en moyenne pour l'année 2022), certains commerçants offrent des alternatives pour permettre aux Français de faire leurs courses à bas prix. C'est notamment le cas de ce commerçant marseillais, qui propose des produits 20 % moins chers qu'en grande surface ainsi qu'un panier spécial anti-inflation.

«L'idée c'est de proposer des produits de qualité, à bas prix», explique le commerçant, récemment installé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le concept est simple : si tous les produits sont moins chers que dans les supermarchés «classiques», les consommateurs peuvent, en plus, se servir parmi 120 références étiquetées dans le magasin, pour former une panier de 35 articles. Ce panier anti-inflation est proposé au prix fixe de 49,99 euros.

«Pour moins de 50 euros, vous avez 35 articles que vous choisissez dans le magasin, par rapport à la concurrence des autres magasins traditionnels, ce panier serait entre 65 et 80 euros», précise le commerçant.

Négociation avec les fournisseurs et réduction des marges

Pour s'en sortir financièrement, la recette est simple. Ce commerçant marseillais commence par négocier les prix avec ses fournisseurs, et il réduit ensuite sa marge, par rapport aux supermarchés «classiques». Il parvient ainsi à être rentable et à proposer des prix défiants toute concurrence. Dans les commerces traditionnels, les marges pour les produits alimentaires oscillent entre 13 et 27 %, selon les produits.

Face au succès de son établissement, ce commerçant espère élargir son offre à plus de 400 produits dans les prochains mois.