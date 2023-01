Rennes : les nouveaux logements devront tous disposer d'un balcon d'ici à 2035

La Métropole de Rennes a décidé d'imposer des balcons dans l'ensemble des futures constructions d'immeubles dans les 43 communes qui la composent. Une mesure adoptée pour tenir compte des nouveaux besoins des habitants, notamment en raison du développement du télétravail, ou du vieillissement de la population.

Une demande spécifique. En raison de la poussée démographique survenue après la crise du Covid-19, l’agglomération rennaise devrait créer près de 65.000 logements au sein des quelques 43 communes qui la composent. Pour répondre efficacement aux besoins des usagers, tous les logements bénéficieront d’un balcon ou d’un extérieur d’ici à 2035. En cause, le développement du télétravail, ou encore le vieillissement de la population.

«Les nouvelles évolutions sur les façons de travailler, le développement du télétravail, chacun chez soi, et puis on sait aussi qu’on sera de plus en plus nombreux à vivre en appartement, et de plus en plus longtemps aussi avec le vieillissement de la population, la perte d’autonomie, donc c’est important d’avoir cette capacité à sortir de chez soi, au moins sur son balcon», a justifié Laurence Besserve, vice-présidente de Rennes Métropole.

Une plus-value pour les appartements

Depuis le 12 janvier 2023, la Métropole impose donc la construction de balcons, de terrasses, de loggias, ou d’espaces extérieurs dans les futurs permis de construire accordés aux promoteurs immobiliers. Une demande anticipée depuis plusieurs mois par les agents immobiliers de la région.

«Cela devient un vrai critère de recherche, tout le monde cherche un extérieur, car cela donne plus de valeur à un logement», a précisé Victor Fars, agent immobilier chez «Orpi» à Rennes.

Dans le détail, la Métropole exige des balcons avec une taille règlementaire d’au moins 1,60 mètrede large et d’au moins 4m2 de surface. Des nouvelles exigences qui ne devraient toutefois pas perturber les promoteurs immobiliers, ni entraîner de surcoûts dans les constructions, dans la mesure où tout sera prévu dans les plans dès le début.