Retraites : une marche aux flambeaux organisée à Paris pour protester contre la réforme

Une marche aux flambeaux était organisée, de nuit, ce jeudi 26 janvier à Paris, pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Si le cortège se voulait pacifique, les contestations étaient toujours bien présentes.

Une manifestation pas comme les autres. Ce jeudi 26 janvier, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la tombée de la nuit dans les rues de Paris, pour organiser une marche aux flambeaux pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Une initiative originale qui avait pour but de faire parler d'elle, sans pour autant oublier ses revendications.

«On se bat pour une société plus juste, pour les vieux qui partiront à la retraite, mais aussi pour les jeunes», a expliqué une manifestante. «En tant que jeune, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans, et j'ai envie de soutenir aussi tous ceux qui ne veulent pas s'user au travail», a surenchéri un autre jeune protestataire.

Appel à manifester le 31 janvier

Répondant à l'appel de l'intersyndicale de l'Île-de-France, cette manifestation se voulait particulière, notamment avec ses flambeaux. «On veut se faire voir dans le quartier, et de nuit le flambeau c'est l'idéal», a justifié une Parisienne présente dans le cortège. «L'idée c'est d'éviter de faire un mouvement qui agresse trop les gens, et je pense qu'un peu de lumière et de chaleur, ça peut faire du bien», a abondé un autre manifestant.

Tous les manifestants réunis ce jeudi soir appellent à descendre à nouveau dans la rue le 31 janvier prochain à l'occasion de la nouvelle grande journée de grève organisée par l'ensemble des syndicats français.