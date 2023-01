Val-de-Marne : un homme visé par une OQTF entre par effraction et squatte une maison

Dans le Val-de-Marne, une femme a vu sa maison squattée par une personne visée par une OQTF. L’homme a avoué être entré pour chercher de l'argent, un endroit où dormir, mais aussi pour attirer l’attention de la police afin d’être renvoyé dans son pays d’origine.

Une affaire surprenante. Alors qu'elle se trouvait en dehors de sa propriété, inoccupée en raison de travaux de réfection, et qu'elle vérifiait les images de ses propres caméras de surveillance, une habitante du Val-de-Marne s'est rendu compte qu'un homme nu était entré par effraction et se baladait dans sa maison.

Immédiatement, la propriétaire de la maison squattée a appelé la police, qui est venue interpeller cet homme de 26 ans d'origine tunisienne. Il aurait indiqué être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF), mais que son pays d'origine refuse de l'accueillir.

«Quand je l'ai vu pour la première fois c'était le choc. Il est entré par effraction, apparemment à l'aide d'une barre de fer, il s'est installé et il a vaqué à ses occupations», explique la propriétaire de la maison, en état de choc.

L'homme a agi exprès pour accélérer son OQTF

L'homme en situation irrégulière explique être entré dans la maison pour chercher de l'argent, un endroit où dormir, mais surtout pour attirer l'attention de la police. En effet, cet homme, qui fait l'objet d'une OQTF depuis novembre dernier, souhaite être renvoyé chez lui en Tunisie, alors que cette procédure n'a jamais abouti.

«La police m'a dit qu'ils le mettaient en garde à vue, mais qu'après ils allaient le relâcher puisqu'il avait de faux papiers, et qu'ils ne pourront pas faire grand-chose derrière», a raconté la propriétaire des lieux, dépitée.

Depuis, la propriétaire n'ose plus entrer seule dans sa maison. Et pour cause, l'homme assure qu'il recommencera tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays d'origine. Une situation qui se produit de plus en plus en France, puisque selon le dernier rapport d’information du Sénat sur la question migratoire, présidé par François-Noël Buffet (Les Républicains), au premier semestre 2021, à peine 5,7 % des près de 62 000 OQTF prononcées avaient été exécutées.

En attendant, la propriétaire a fait venir une entreprise pour constater les dégâts de l'effraction, et la note est salée. Selon les professionnels, la facture s'élèverait à un montant total de près de 7.000 euros. Une expérience traumatisante qu'elle n'oubliera pas de sitôt.