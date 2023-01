Qu'est-ce que le Lyrica 300, la nouvelle drogue en vogue qui inquiète les autorités ?

Le Lyrica 300 est la nouvelle drogue très consommée en France et plus particulièrement à Paris. Il s’agit d’un puissant anxiolytique qui est vendu sous le manteau entre 2 et 3 euros la gélule. Alors que de nombreuses pharmacies sont prises d'assaut, les autorités s'inquiètent de cette popularité soudaine pour cette drogue.

Une nouvelle drogue bon marché. C'est le nouveau fléau qui touche particulièrement les rues de la capitale. Le Lyrica 300, un puissant anxiolytique utilisé contre les douleurs neuropathiques, a été détourné de son usage pour devenir une drogue revendue sous le manteau entre 2 et 3 euros la gélule.

«Tu es défoncé, tu es un peu ailleurs, c'est pas cher, c'est deux euros, c'est pour ça que tout le monde en prend, et ceux qui en vendent gagnent beaucoup plus d'argent sur ça que sur la cigarette ou le cannabis», explique un consommateur interrogé par CNEWS.

Un produit délivré sur ordonnance

Pourtant, le Lyrica est uniquement délivré sur ordonnance médicale, pour un prix d'environ six euros la boite de 50 comprimés. Mais face à ce trafic souterrain très juteux, les pharmacies sont prises d'assaut par les toxicomanes et les revendeurs.

«Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas de carte vitale, et ce sont souvent des présentations d'ordonnance par mail, et il y aussi des fausses ordonnances, moi je préfère dire que je n'en ai pas en stock. Souvent les gens sont agressifs et cela nous est déjà arrivé que des patients viennent avec des béquilles pour qu'on croit vraiment qu'ils sont malades, mais en sortant de la pharmacie ils les enlèvent», raconte une pharmacienne.

Les professionnels de santé, très inquiets face à l'explosion du phénomène, veulent alerter les pouvoirs publics, car la substance, mélangée à d'autres produits psychoactifs, peut être mortelle.