Démographie : Paris a perdu 123.000 habitants en une décennie

Sur la période s’étalant de 2012 à 2022, Paris a perdu près de 123.000 habitants, selon l’Insee. La hausse continue du prix de l’immobilier dans la ville et la recherche d’un meilleur cadre de vie pour ses résidents expliquent cette chute vertigineuse de la démographie parisienne.

La capitale française perd progressivement son attractivité. En 2012, l'Insee avait recensé 2.240.642 habitants dans la capitale, contre 2.117.702 l’an dernier. En une décennie, la population parisienne a donc chuté de 122.919 personnes.

Pour la municipalité, la crise du logement est la réponse. «Il y a des facteurs structurels contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose (…) Comme il y a des tensions sur l’immobilier, les prix augmentent beaucoup et cela a un effet d’éviction sur les classes moyennes», a commenté Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, pour Le Parisien.

Une baisse démographique propre à Paris

La ville lumière n’attire plus et ses habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir partir. Les dernières études ont souligné que ces départs sont souvent dus à la recherche d’un meilleur cadre de vie. Une tendance qui s’est confirmée chez les jeunes couples. Près d’un ménage sur deux quittant la capitale a moins de 40 ans, même si 60 % de ces couples sont restés dans la région parisienne.

«Paris n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour perdre des habitants. C’est une situation propre à la capitale. Les autres grandes villes françaises, elles, en gagnent», a analysé Mustapha Touahir, le chef du service des études de l’Insee Ile-de-France, pour le quotidien francilien.

Si les tendances démographiques se confirment dans les prochaines décennies, le nombre de Parisiens pourrait passer sous la barre des deux millions d’ici à 2060.