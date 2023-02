Olivier Dussopt : «Nous sommes dans un système de retraites qui est d’une complexité sans nom»

Invité de la matinale sur CNEWS ce jeudi 16 février, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est revenu sur la réforme des retraites et plus précisément sur le système de carrières longues : «nous sommes dans un système de retraites qui est d’une complexité sans nom».

Un système complexe. Alors que la réforme des retraites est actuellement débattue à l'Assemblée nationale, une mesure du projet fait l'objet de nombreuses critiques de la part des oppositions : le dispositif concernant les carrières longues. Face à ces critiques, Olivier Dussopt s'est défendu en expliquant la réforme parvient, au contraire, à simplifier un système d'une «complexité sans nom».

«Sur la question de la durée de cotisation : tout le monde réagit depuis 15 jours en faisant comme si la durée de cotisation était un plafond, cela n'a jamais été le cas, c'est un plancher, et puis, il y a un système de carrières longues, qui a été créé en 2003 et qui permet, si vous cotisez cinq trimestres avant tel ou tel âge, vous pouvez partir plus tôt», s'est expliqué le ministre.

Dans le détail, si un actif commence à travailler avant 16 ans et qu'il cotise les cinq trimestres règlementaires avant ses 16 ans, il lui est possible de partir à la retraite à 58 ans, à condition d'avoir validé 43 annuités de cotisation à la date de son anniversaire. Pour un actif qui commence à travailler entre 16 et 18 ans, il est possible de partir à 60 ans, toujours après avoir validé le plancher de 43 annuités de cotisation. Et enfin, pour un actif qui commence à travailler entre 18 et 20 ans, il est possible de partir à 62 ans.

«C'est une vraie simplification, et nous faisons une quatrième marche pour dire que dans ce moment de notre histoire où l'âge légal de départ va être reculé, ceux qui ont cotisé cinq trimestres avant 21 ans, doivent pouvoir partir à 63 ans s'ils ont leurs 43 annuités de cotisation, c'est une vraie protection sociale que nous mettons en oeuvre», a conclu Olivier Dussopt.