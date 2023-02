Geoffroy Roux de Bézieux : «La Nupes et LFI donnent un spectacle lamentable»

Interrogé sur les débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a remis en cause, ce dimanche 19 février dans le Grand Rendez-Vous sur CNEWS, la stratégie de la Nupes et plus particulièrement de La France insoumise.

Une stratégie qui a fermé les débats. Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, a regretté l’incapacité des députés de l’Assemblée nationale à débattre sur le projet de réforme des retraites.

Ce dernier a pointé du doigt la «stratégie d’obstruction de la Nupes et de La France insoumise» qui a donné à voir «un spectacle lamentable», selon lui.

Pour rappel, les élus des différents groupes, ainsi que les membres du gouvernement, ont, tout au long des débats, sommé La France insoumise de retirer ses amendements afin de pouvoir avancer sur l’étude du texte.

Un souhait partagé même à gauche de l’Hémicycle. Le député communiste Sébastien Jumel avait ainsi demandé à ce que «chaque parlementaire prenne ses responsabilités».

Une réforme «indispensable»

Alors qu’une journée de mobilisation massive se profile le 7 mars prochain, Geoffroy Roux de Bézieux a estimé que les Français n’avaient «pas vraiment progressé dans leur compréhension de cette réforme».

S’il a reconnu l’aspect «difficile» de ce texte, le président du Medef l’a jugé «indispensable» en raison de la situation de «déficit» dans laquelle se trouve actuellement le système des retraites en France.

Geoffroy Roux de Bézieux : «C’est une réforme difficile mais indispensable parce que l’on a un système en déficit. Ce n’est pas très populaire de le dire mais c’est la réalité», dans #LeGrandRDV pic.twitter.com/rwObhe8iFf — CNEWS (@CNEWS) February 19, 2023

Un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié le 15 février dernier, a révélé que 6 Français sur 10 (67%) étaient opposés au projet de réforme des retraites du gouvernement.