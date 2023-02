Prêt-à-porter : les enseignes de vêtements ne survivent plus au commerce en ligne

Le commerce de vêtements en ligne mène la vie dure aux enseignes de prêt-à-porter. Depuis plusieurs mois, elles ferment une à une leurs portes, ou sont placées en liquidation judiciaire.

Un changement de modèle. Depuis la crise du Covid-19, les habitudes des consommateurs ont changé et la plupart d'entre eux privilégient désormais les achats en ligne. Au grand dam de plusieurs célèbres enseignes de prêt-à-porter, qui mettent de plus en plus la clé sous la porte.

Camaïeu, San Marina, Les Galeries Lafayette, GoSport ou encore Gap, chaque semaine ou presque, une nouvelle enseigne se retrouve menacée de fermeture, ou est placée en liquidation judiciaire.

«Ce sont des entreprises qui étaient, avant la crise, extrêmement soutenues par les banques, avec des propriétaires qui avaient peu de capital, mais c'est un système de financement qui est extrêmement fragile dès qu'il y a une crise», explique l'économiste Henri Strerdyniak au micro de CNEWS.

42.640 défaillances d'entreprises

La semaine dernière, la Banque de France publiait son rapport mensuel sur les défaillances d'entreprises, et le constat est sans appel. Entre février 2022 et janvier 2023, 42.640 défaillances ont été enregistrées, ce qui correspond à une hausse de 51,6 % par rapport à l'année précédente.

«C'est tout le commerce de centre-ville qui disparaît», précise Henri Sterdyniak. «Les maires doivent accepter d'avoir un centre-ville déserté, sans quoi, nous devons payer, et subventionner pour compenser la disparition de ces enseignes traditionnelles mais un peu vieillottes», a-t-il ajouté.

Gap France comme GoSport attendent d'éventuels repreneurs avant le 10 mars et leur possible fermeture, mais pour l'heure, les investisseurs ne se bousculent pas à la porte d'entrée des magasins.