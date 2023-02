Grippe aviaire : certains agriculteurs se retrouvent au bord du gouffre

La grippe aviaire a décimé les élevages. Alors que les agriculteurs concernés auraient dû être indemnisés par l'État, ils font face à des délais trop longs, qui les obligent à faire appel à leur banque.

De longs mois de silence. Contraints de conduire à l’abattoir leurs élevages touchés par la grippe aviaire, de nombreux agriculteurs français ont tout perdu et se retrouvent aujourd'hui dans l'attente de l'aide financière de l'Etat, qui tarde à arriver ou qui n'est pas à la hauteur de ce qui était espéré.

«J'ai dû emprunter à la banque»

Pour Gaël Drouet, cela fait près d'un an qu'il n'y a plus un bruit dans son bâtiment d’élevage de 1.800 m2 situé à la Planche, en Loire-Atlantique (44), depuis que ses 30.000 canards de chair ont été emportés par la grippe aviaire le 5 mars 2022.

Sur les 90.000 euros promis par l'Etat à l'époque, cet éleveur assure n'en avoir reçu que la moitié et se dit obligé aujourd'hui de se tourner vers sa banque pour s'en sortir. «J'ai dû emprunter 25.000 euros, car au 1er décembre, on était à sec en trésorerie», témoigne-t-il.

«Mais il nous restait encore 15.000 euros de prêt à rembourser, donc on a fait le point avec la banque et on a mis en place un court-terme de 25.000 euros pour tenir jusqu'au 1er mars», explique cet éleveur de canards, qui travaillait sur l'exploitation avec sa femme. Elle a été contrainte de trouver un nouveau travail.

Un immense gâchis dû à l'épidémie de grippe aviaire, qui continue de décimer les élevages français. Aujourd'hui, la moitié de la volaille consommée est importée. En 2022, les importations de volailles ont en effet atteint un «niveau record» à environ 827.000 tonnes équivalent carcasse (+10,3% sur un an).

Pour Mickaël Trichet, le président régional de la FNSEA Pays-de-la-Loire, il faut que l'Etat soutienne davantage les filières touchées. «L'enjeu est de pouvoir continuer à manger de la volaille française si l'on ne veut pas être dépendant de l'importation. Ce serait dramatique», souligne-t-il.

Celui qui est également éleveur de vaches estime qu'il va maintenant «falloir maintenir les éleveurs et aider l'ensemble de la filière pour pouvoir assurer une alimentation produite sur nos territoires».