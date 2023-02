Henri Guaino : «Supprimons l’âge de départ à la retraite»

L'ancien député Henri Guaino est revenu, ce dimanche 26 février sur CNEWS, sur la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. Sa solution : supprimer l’âge de départ à la retraite.

Un autre modèle. Alors que le projet de loi de réforme des retraites est actuellement examiné au Sénat, celui-ci concentre de nombreuses critiques de la part des oppositions. Parmi elles, le report de l'âge légal de départ à 64 ans, une mesure qui cristallise les tensions dans le pays. Selon Henri Guaino, il aurait simplement fallu supprimer cet article du texte.

«Est-ce qu'il est pertinent de reculer l'âge de départ à la retraite ? Moi ma solution elle est toute simple : supprimons l'âge de départ à la retraite, et clarifions les choses, ne traitons plus ces problèmes que par la durée de cotisation. Ce sera plus juste et plus clair, arrêtons avec ce double curseur qui n'a aucun sens», a détaillé l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Elysée.

Pour l'ancien député, supprimer l'âge de départ donnerait la possibilité à toute personne de partir à la retraite après avoir validé les 43 annuités requises, peu importe son âge. Cela donnerait un système plus équitable et plus juste. Pourtant, selon Henri Guaino, malgré l'échec de l'examen à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron ne reviendra pas sur son texte.

«Cela va être dur parce qu'il en a fait un point majeur de sa politique, c'est son idée, c'est sa mesure, tout le reste a une importance secondaire pour noyer le poisson dans cette affaire», explique Henri Guaino.

Pour rappel, après l'intégration de la réforme dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, l'article 47.1 de la Constitution s'applique automatiquement et impose seulement vingt jours de débat à l'Assemblée nationale, avant de laisser quinze jours au Sénat pour statuer sur le texte. Un délai raccourci souhaité par Emmanuel Macron pour faire passer sa réforme.