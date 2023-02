«Pierre Palmade n'a rien à faire en prison», selon Patrick Balkany

Invité sur CNEWS ce lundi 27 février, Patrick Balkany a défendu Pierre Palmade, qui «n’a rien à faire en prison» selon lui. L’ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a évoqué l’AVC qui a touché l’humoriste samedi, tout en détaillant les conditions de détention difficiles pour un homme affaibli.

Un soutien inattendu. Invité dans l’émission «L’Heure des Pros» diffusée sur CNEWS ce lundi 27 février, Patrick Balkany a défendu Pierre Palmade. Il a critiqué la décision de la cour d’appel de Paris communiquée ce lundi. Les juges parisiens ont ordonné le placement en détention provisoire de l’humoriste à la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne).

«Pierre Palmade n’a rien à faire en prison. La décision qui avait été prise par le juge était la meilleure décision possible. C’était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions. On le soignait et il était enfermé. Avec un bracelet électronique, vous ne pouvez pas sortir de l’endroit qui a été assigné sinon ça sonne et on vient vous chercher, j’en sais quelque chose», a indiqué Patrick Balkany sur CNEWS.

L’ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a évoqué l’AVC qui a touché l’humoriste samedi.

Patrick Balkany : «La nuit en prison, vous pouvez hurler tant que vous voulez, personne n'a la clé» dans #HDPros2 pic.twitter.com/rkJfNbpwF2 — CNEWS (@CNEWS) February 27, 2023

«Je n’imagine même pas un procureur de la République prenant quelqu’un qui a fait un AVC (…) l’envoyer en prison pour qu’il meure. En prison, je peux vous dire une chose, c’est que la nuit, vous pouvez avoir n’importe quoi, vous pouvez hurler tant que vous voulez, personne n’a la clé», a affirmé Patrick Balkany.

Pour appuyer son propos, l’ancien conseiller général des Hauts-de-Seine a pointé du doigt les conditions de détention difficiles et inadaptées pour un homme affaibli.

«La détention à l’hôpital, c'est pire que la prison parce qu’il n’y a pas de fenêtre qui s’ouvre, il n’y a pas d’air… Vous êtes totalement enfermés et isolés. Au moins, dans sa cellule, on peut ouvrir sa fenêtre», a conclu Patrick Balkany.