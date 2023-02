Trafic de cigarettes à Pantin : le ras-le-bol des habitants et des commerçants

A Pantin, en Seine-Saint-Denis, rue Jean Lolive, le trafic de cigarettes est quotidien et empoisonne la vie de quartier.

Des habitants et commerçants excédés. Depuis plusieurs mois, la vente à la sauvette de cigarettes s'est installée à Pantin, au grand désespoir des riverains.

Conséquence de ce trafic en plein jour, le sentiment d'insécurité est grandissant. «Ce trafic engendre du vol à l'arraché, de l'insécurité, de la violence», témoigne une habitante au micro de CNEWS.

Le trafic impacte également les commerçants. Un buraliste a ainsi constaté une baisse de son chiffre d'affaires de 30%. «Nous, on paye les frais de douane, on paye tout, donc 30% c'est énorme», nous explique-t-on. Et d'ajouter : «Les cigarettes sont déjà chères à la base mais si eux (les trafiquants, ndlr) vendent moitié prix, ça va être chaud».

Face à ce fléau, les commerçants ont décidé de lutter ensemble et se sont rassemblés jeudi dernier. Cédric Setrouk, pharmacien, mène la contestation et n'exclut pas d'aller plus loin si la situation ne s'améliore pas afin «d'alerter les pouvoirs publics».

Réunion avec le préfet de police

Geoffrey Carvalhinho, conseiller municipal LR d'opposition, pointe la responsabilité de la ville et de l'Etat. «Il n'y a aucune volonté politique pour la sécurité et la tranquillité publique à Pantin», accuse-t-il, plaidant pour le «développement d'une police municipale équipée et moderne pour pouvoir agir concrètement».

Contactée par CNEWS, la municipalité n'a pas souhaité répondre à nos demandes. Une réunion est prévue ce vendredi 3 mars avec le préfet de police de Paris.