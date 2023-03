Immigration : Gérald Darmanin ouvre la voie à une limitation du regroupement familial

Lors d’une audition parlementaire ce mardi 28 février, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est déclaré «favorable» à des amendements visant à limiter le regroupement familial au sein du projet de loi sur l’immigration.

«Il n’y a pas de dispositions de restriction du regroupement familial dans notre projet de loi. Cependant, j’ai entendu de la part de beaucoup de sénateurs du groupe centriste et LR les propositions de restrictions. Je serais favorable à ces amendements», a expliqué le ministre des Outre-mer.

TROIS PROPOSITIONS SUR LA TABLE

Gérald Darmanin a détaillé trois propositions lors de l’audition parlementaire. La première serait de rediscuter des conditions d’accueil demandées aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France, notamment celles concernant la taille du logement, les revenus et la durée de la présence sur le territoire.

La seconde serait de restreindre à la stricte cellule familiale, à savoir les réfugiés qui ont droit à une «réunification familiale» et exclure les demi-frères et les demi-sœurs. La troisième serait d’imposer des tests linguistiques et de «valeurs de la République» aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial.

Pour rappel, la France a délivré plus de 33.700 premiers titres de séjour au motif du regroupement familial en 2022.