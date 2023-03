Violences faites aux femmes : «je me sentais comme enchaînée», témoigne une victime

Victime de violences conjugales pendant onze années, Marïa, 36 ans, a survécu aux coups de son conjoint. Elle témoigne auprès de CNEWS à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Des chiffres toujours aussi inquiétants. Alors que 400.000 interventions de policiers et gendarmes concernaient des violences conjugales en 2022, d’après le ministère de l’Intérieur, Marïa, 36 ans, a témoigné pour CNEWS de ce qu'elle a vécu.

Marïa Guégan était enseignante et le père de son fils ingénieur. Elle a essuyé les coups de ce dernier durant onze ans.

Tout a commencé deux semaines après leur rencontre. «Il s’est retourné, on était à l’extérieur et j’ai dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu, et il m’a donné un coup au front», a-t-elle relaté avant d’ajouter : «puis les coups se sont répétés, au départ je ne comprenais pas pourquoi et je les ai acceptés, je les ai subis dans notre vie au quotidien».

Se reconstruire

Au travail, elle déclare également avoir caché les traces sur son corps, ne laissant rien paraître à l’extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition : «C’est comme un labyrinthe et même quand on a un soupçon de volonté ou en tout cas un soupçon de prise de conscience que ‘ce n’est pas normal’ ce que l’on vit, et bien on a du mal à trouver une issue de secours. C’est ce que je disais souvent, je me sentais enchaînée», déplore-t-elle.

Voulant protéger son fils, elle avait annoncé sa volonté de partir en 2019. Pour se reconstruire, elle a par la suite ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues, intitulé : «Un chemin vers moi-même».

«Premier message que je peux dire à des femmes qui ont subi ou subissent comme moi des violences conjugales c’est de parler. Pour moi c’est le début de la libération», indique-t-elle.

Un second livre sortira dans les prochains jours, un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.