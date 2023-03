Réforme des retraites : après le 49.3, le mouvement social pourrait se durcir

Sur décision d'Emmanuel Macron, le gouvernement d'Elisabeth Borne a donc opté pour l'emploi du 49.3 sur la réforme des retraites. Ce passage en force à l'Assemblée pourrait amener le mouvement social à se durcir.

Le 49.3 va-t-il mettre le feu aux poudres ? Après le passage en force du gouvernement d'Elisabeth Borne, jeudi à l'Assemblée pour faire adopter sans vote le texte de réforme des retraites, des incidents ont éclaté dans plusieurs grandes villes de France.

A Paris, les forces de l'ordre sont intervenues jeudi soir pour évacuer la place de la Concorde où s'étaient rassemblés spontanément plusieurs milliers de manifestants. Des rassemblements ont aussi provoqué des tensions à Rennes, Nantes, Lyon, Lille ou encore Marseille. Au total, 310 personnes ont été interpellées, dont 258 à Paris, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Mobilisation à la Concorde : intervention policière pic.twitter.com/TTmbq36os1 — CNEWS (@CNEWS) March 16, 2023

Les protestations ont repris dès ce vendredi matin. Dans la capitale, des manifestants de la CGT ont bloqué tôt dans la journée l'accès au périphérique parisien.

Réforme des retraites : des manifestants bloquent le périphérique parisien pic.twitter.com/ErLUn2JaUn — CNEWS (@CNEWS) March 17, 2023

les syndicats préparent la riposte

Du côté des manifestations, l'intersyndicale a appelé à «des rassemblements locaux de proximité» ce week-end ainsi qu'à une neuvième journée de grèves et de mobilisation le jeudi 23 mars.

Les syndicats ont dénoncé un passage «en force» et «mesurent avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie».

Dans un communiqué distinct, le syndicat étudiant L'Alternative a appelé les étudiants à tenir des assemblées générales dès vendredi «pour bloquer leurs lieux d'études» et «à se rapprocher des secteurs en grève, à repérer et bloquer les axes routiers, les gares, les ports et aéroports à proximité pour soutenir les travailleurs».

Plusieurs responsables syndicaux dans les secteurs du transport et de l'énergie ont par ailleurs mis en garde contre de possibles «débordements» ou «actions individuelles» de salariés de la base.