Réforme des retraites : pour le député LFI Manuel Bompard, «la mobilisation populaire et citoyenne, c’est la solution pour le retrait de cette réforme»

Invité du Grand rendez-vous sur CNEWS ce dimanche 19 mars, le député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, a réagi aux manifestations en marge du passage en force de gouvernement sur la réforme des retraites : «La mobilisation populaire et citoyenne, c’est la solution pour le retrait de cette réforme».

Un appel à la mobilisation. Le député de la France insoumise, Manuel Bompard, est revenu sur l’usage de l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Selon lui, il s’agit d’un passage en force qui justifie les mobilisations qui se déroulent un peu partout en France, contre une réforme majoritairement rejetée par les Français.

«J’encourage les mobilisations populaires et citoyennes qui font face à ce qui s’est passé jeudi à l’Assemblée nationale, qui est un coup de force tout à fait inacceptable», a estimé Manuel Bompard.

Des mobilisations légitimes

Et pour cause, depuis l’annonce du recours au 49.3 par le gouvernement, des rassemblements ont eu lieu partout en France, et notamment à Paris où des milliers de manifestants se sont rassemblés, occasionnant quelques dégradations et violences. S’il ne cautionne pas les violences, Manuel Bompard estime toutefois que ces manifestations sont parfaitement légitimes.

«Ces mobilisations sont légitimes, car elles s’opposent à une réforme qui je le rappelle n’a pas de légitimité populaire, les sondages le disent, plus de 70% des Français y sont opposés. Cette réforme rencontre l’hostilité de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, et cette réforme n’a même pas de majorité de députés à l’Assemblée nationale pour la voter», a détaillé le député LFI.

Face à ce passage en force, et face au «déni de démocratie» que représente l’usage du 49.3, les manifestations populaires et citoyennes sont, selon Manuel Bompard, le seul moyen d’obtenir le retrait de la réforme.

«Je considère que la mobilisation populaire et citoyenne est la solution pour obtenir le résultat que l’on attend : le retrait de cette réforme», a-t-il conclu.