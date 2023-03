Réforme des retraites : une semaine sous haute tension pour les forces de l'ordre

Les autorités s’attendent à une semaine mouvementée sur le front social, avec une possible montée des violences suite au recours du 49-3 par le gouvernement sur la réforme des retraite. Dans une note, la préfecture de police s'inquiète aussi du rôle de certains partis de gauche.

Vigilance maximum pour les forces de l'ordre. Alors que la réforme des retraites pourrait être entérinée ce lundi 20 mars à l'Assemblée, les autorités s’attendent à une recrudescence de tensions dans la rue.

Dans une note citée par le JDD, la direction du renseignement de la préfecture de police (PP) pointe le rôle du NPA et de LFI qui, selon elle, «attisent le débat sur l’illégitimité du Président et du gouvernement et tentent de mobiliser la jeunesse dans les lycées mais surtout les étudiants et le monde universitaire».​

npa et lfi accusés de cautionner les violences

Dans le même document, les autorités accusent les deux partis de gauche de cautionner les violences contre les forces de l'ordre. « Les deux organisations tentent aussi de mobiliser ces mêmes jeunes sur la thématique des “violences d’État” en allant soutenir les jeunes interpellés».

Une manière, selon la PP, de «taguer politiquement des jeunes qui ne sont pas forcément adhérents» et d’apporter «une forme de caution aux actions justifiant ces gardes à vue, le plus souvent pour violences contre les forces de l’ordre».

Le recours du gouvernement au 49-3 jeudi a provoqué depuis des rassemblements spontanés dans plusieurs villes de France et occasionné des tensions avec les forces de l'ordre. 310 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, dont 258 à Paris. Les manifestations ont repris ce week-end, notamment dans la capitale, où les autorités ont annoncé 122 interpellations sur la seule journée de samedi.

Incendie place de la Concorde, attaque de la mairie du 4e arrondissement de Lyon, permanence d'Eric Ciotti vandalisée à Nice... Les actes de violence ont également été nombreux.

La neuvième journée nationale de mobilisation de l’intersyndicale, le jeudi 23 mars prochain, sera particulièrement surveillée.