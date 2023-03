Jean-Luc Mélenchon : «La foule est au peuple ce que le cri est à la voix»

Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, a dénoncé mercredi 22 mars les propos «méprisants» du président de la République Emmanuel Macron après son entretien télévisé, estimant que le chef de l’Etat «vit en dehors de toute réalité».

«Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité, pour ensuite venir nous dire que ce serait nous qui ferions abstraction du principe de réalité», a déclaré Jean-Luc Mélenchon lors d’un point presse à Toulouse.

Une volonté «intacte» à manifester

L’ancien candidat à l’élection présidentielle a également ajouté que «la foule est au peuple ce que le cri est à la voix», faisant ici directement référence aux propos du président la veille, qui avait déclaré que la «foule» n'a «pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus». «Les foules qui s’assemblent, ne sont pas des mains indistinctes de protestataires, mais des gens qui savent clairement ce qu’ils veulent», précisé l'ancien député des Bouches-du Rhône.

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale, Jean-Luc Mélenchon a appelé à «déferler par millions dans les rues», qualifiant d'«intacte» la volonté populaire d'obtenir le retrait d'une réforme «dont personne ne veut à part (le président) et son gouvernement».