«Allez brûler votre quartier» : à Lyon, des riverains invectivent des casseurs

Après une semaine de mobilisations quotidiennes contre la réforme des retraites et des tensions dans plusieurs grandes villes de France, certains riverains ne cachent pas leur exaspération. Cela a notamment été le cas, hier soir, mercredi 22 mars, à Lyon (Rhône), où des habitants ont invectivé des casseurs.

«Allez brûler votre quartier». C’est ce qu’ont lancé des riverains, visiblement excédés, à des casseurs mercredi soir à Lyon après une nouvelle soirée de tensions avec les forces de l’ordre.

Sur les images, on distingue un petit groupe de personnes, rue des Chartreux (1er), où des poubelles ont été incendiées. Aux fenêtres de deux immeubles, plusieurs habitants invectivent directement les casseurs. «Va chez toi, brûle chez toi», «Allez brûler vos voitures à vous bande de c***», «Allez brûler votre quartier», «Cassez-vous» … peut-on entendre.

Selon LyonMag, qui a capturé la scène, les membres des forces de l’ordre présents également sur les lieux ont été applaudis par ces riverains.

Nouvelle journée de mobilisation

Une semaine après le recours au 49.3 pour faire adopter la controversée réforme des retraites, la tension ne redescend pas. Depuis jeudi dernier, les mobilisations non-organisées sont quotidiennes dans les plus grandes villes du pays et, parfois, émaillées d’affrontements avec les forces de l’ordre.

Ce jeudi 23 mars, les syndicats organisent une nouvelle journée de grèves et de manifestations. Et après l’interview mercredi midi du chef de l’Etat, qui n’a pas apaisé la colère des opposants à la réforme, les responsables syndicaux appellent à une «mobilisation massive».

La police prévoit «entre 600 et 800.000 personnes sur environ 320 actions», dont 40 à 70.000 à Paris. Les autorités tablent également sur la présence d’environ 500 gilets jaunes et 500 éléments radicaux à Paris, et «en province plus d'une dizaine de villes verront des démonstrations de l'ultra gauche».