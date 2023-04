Jean-Louis Debré : «Emmanuel Macron n’exerce pas la fonction de président de la République comme il le faudrait»

Jean-Louis Debré était l'invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche. Dans cette période empreinte, a-t-il dit, «d'inquiétude et d'angoisse», l'ancien président du Conseil constitutionnel a considéré qu'Emmanuel Macron «n’exerce pas la fonction de président de la République comme il faudrait aujourd’hui».

Un avis tranché sur la politique menée par Emmanuel Macron. Invité dimanche 9 avril dans le Grand Rendez-Vous, Jean-Louis Debré est revenu sur la gestion de la réforme des retraites par l'exécutif.

L'ancien président du Conseil constitutionnel (2007-2016) a reproché à Emmanuel Macron de ne pas «exercer la fonction de président de la République comme il le faut».

Jean-Louis Debré est revenu sur le fonctionnement de la démocratie. «C’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple mais la démocratie ne peut fonctionner sans dialogue social».

Que ce soit actuellement avec la réforme des retraites, ou précédemment avec d'autres crises comme celle des cabinets de conseil, la gestion du Covid-19, ou encore les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a été visé pour sa gestion solitaire, et pour certains, contraire aux principes démocratiques.

«Pourquoi a-t-on changé de système de retraite du premier au second quinquennat et pourquoi il n'y a plus de dialogue avec les syndicats depuis janvier ?», a déploré l'ancien président des Sages ce dimanche.