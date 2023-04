Les jeunes enfants passent trop de temps devant les écrans, alerte une étude

Selon une étude publiée mardi 11 avril, le temps passé par les jeunes enfants devant les écrans a augmenté ces dernières années. Santé Publique France s'alarme.

Les écrans ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Tel est le constat alarmant de l'étude Elfe (Etude longitudinale française depuis l'enfance) consacrée au suivi des enfants de la naissance jusqu'à l'âge adulte, qui vient d'être dévoilé.

Selon les résultats publiés par Santé Publique France, les enfants de 2 ans passeraient chaque jour 56 minutes devant les écrans. Un chiffre qui grimpe à 1h20 pour les enfants de 3 ans et à 1h34 pour ceux âgés de 5 ans et demi.

Pas de télévision avant 3 ans

Des durées qui sont donc largement supérieures aux recommandations des autorités sanitaires. L'OMS préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans et de limiter à 1h par jour maximum entre 2 et 5 ans. À noter qu'en France, les professionnels recommandent d'appliquer la règle du «3-6-9», soit pas de télévision avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans et pas d'Internet avant 9 ans.

L'étude démontre également que le temps d'écran varie en fonction des origines et du niveau d'étude des parents. Il serait ainsi plus élevé chez les enfants dont la mère a des origines immigrées. Les petits, dont la mère a un niveau collège, passent 45 min (à 2 ans) et 1h15 (à 5 ans et demi) de plus devant des écrans que les enfants dont la mère a un niveau d’études supérieur ou égal à bac +5.

Des résultats qui inquiètent les autorités de santé. Les médecins alertent : une surconsommation d'écran peut provoquer des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention.