BRAV-M : gestion des débordements, interpellations de casseurs... CNEWS en immersion avec la brigade de répression de l'action violente

Les caméras de CNEWS ont suivi une unité de la BRAV-M, brigade parisienne à moto de répression de l'action violente, ce jeudi 13 avril, lors de la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Bouclier à la main, casque sur la tête, les policiers de la Brigade de répression de l’action violente (BRAV-M) ont été fortement sollicités ce jeudi et pourrait l'être encore ce vendredi à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites.

Ces brigades interviennent uniquement sur ordre de la préfecture de police de Paris afin d’endiguer tout débordement, mais aussi pour venir en aide aux CRS ou gendarmes en difficulté, en procédant à des «bonds offensifs».

Elles avaient été créées au printemps 2019 après le saccage d'une partie des Champs-Elysées et notamment le pillage et l'incendie de la célèbre brasserie Le Fouquet's . «L'idée était de pouvoir intervenir vite, là où les grosses compagnies ne passent pas ou sont trop lourdes avec leurs kilos de matériel», a expliqué dans un entretien à l'AFP en mars dernier le commandant de police Patrick L., qui a participé à leur création.

Des missions très encadrées

La BRAV-M passe une majorité de son temps en «grenouillage», c'est à dire en patrouille en moto dans les zones à risque pour dissuader les casseurs. Sauf risque imminent, les BRAV-M n'interviennent que sur ordre de la salle de commandement, selon son encadrement. Hors manifestations, elles viennent en aide aux commissariats, dans la lutte contre les violences urbaines ou sur les contrôles routiers.

La Brav-M est souvent comparée aux «voltigeurs», une unité de policiers également à moto créée dans la foulée de Mai-68 et dissoute en 1986, après la mort de Malik Oussekine, tué sous les coups de trois d'entre eux, en marge d'une manifestation étudiante.

Cette comparaison est «une erreur» selon la préfecture de police. «On a des gens spécialisés en maintien de l'ordre, formés et qui ne font que ça, qui sont à moto et qu'on dépose pour intervenir, comme des parachutistes», affirme auprès de l'AFP, le Directeur de l'ordre public et de la circulation (DOPC) Jérôme Foucaud. Dernièrement, une pétition citoyenne a réclamé la dissolution de cette police spécialisée, avant d'être classée le 5 avril dernier par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Enfin, si les interventions de la BRAV-M se limitent à la capitale et ses alentours, il existe des unités de ce type dans d’autres villes de France.